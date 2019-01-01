Названы наиболее распространенные нарушения на транспорте

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг начальника управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенанта полиции Олега Калинкина на тему: «На страже транспорта: Как безопасно путешествовать в летний сезон?»

«Самые распространенные правонарушения – это нахождение граждан в состоянии алкогольного опьянения. Эти лица особо опасны на любом виде транспорта. Они могут пострадать сами, а также опасны для окружающих. За 5 месяцев на железнодорожном транспорте не допущено к перевозке 258 граждан, из них 136 были привлечены к административной ответственности. Что касается воздушных дебоширов, что статистика за аналогичный период 177 человек, также 136 человек привлечены к ответственности, в ряде случаев рассматривается возможность возбуждения уголовных дел. Помимо этого есть мелкое хулиганство, несанкционированная торговля, курение в неположенных местах, переходы в неположенных местах. Из 10 тысяч нарушителей более 2 человек – несовершеннолетние. Своевременные профилактические действия могут предотвратить трагедию», - добавил он.

Ранее во время пресс-конференции НСН Олег Калинкин предупредил о росте травматизма в летний период. За первые недели лета травмы получили 311 человек, более чем половина случаев оказались смертельными», - отметил он.

