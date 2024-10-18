23.10.2024 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «Молодеет и дорожает: Что происходит с пластической хирургией в России?»

23 октября, отмечается день первой пластической операции. И если 206 лет назад впервые в Европе выполнили ринопластику, то сегодня увеличение груди остается одной из самых востребованных операций в эстетической хирургии. Более 11 млн пластических операций ежегодно проводят хирурги в разных странах мира. Россия занимает третье место в мире по числу эстетических пластических операций, порядка 500 тыс. операций в год.

Эксперты рынка утверждают, что если в 2023 году стоимость услуг в сфере красоты подорожала уже в среднем на 15-20%, то в текущем и в следующем году стоит ждать дополнительного подорожания.

При этом недавно зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил о необходимости начать борьбу против «людей с огромными губами». Депутат призвал Минздрав установить регламент максимальной величины губ.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как санкции сказались на индустрии красоты?

Что сегодня меняют в себе россияне?

Какие сегодня модные тенденции пластической хирургии?

Какие новые технологии используют в пластике?

Какими будут пластические операции будущего?

Как используется в хирургической пластике Искуственный интеллект?

Какое место Россия занимает на международном рынке эстетической хирургии?

Участники пресс-конференции:

Пахилин Дмитрий , член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов;

, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов; Бергмане Элина, пластический хирург;

Приглашены к участию:

Виталий Милонов зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 10:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



