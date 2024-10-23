«Неудобно!»: Операция по уменьшению груди стала самой популярной среди россиянок
Элина Бергмане заявила НСН, что уменьшают грудь россиянки гораздо чаще, чем увеличивают.
Женщины в России уменьшают грудь чаще, чем увеличивают, так как это неудобно и некрасиво эстетически, заявила пластический хирург Элина Бергмане в пресс-центре НСН.
«Что касается пластики груди, на первом месте сегодня уменьшение груди, на втором месте – увеличение груди. Женщины в основном приходят, чтобы уменьшить грудь, потому что это не очень удобно, это эстетически не очень красиво иногда. Фигуры бывают разные, большой верх не всем подходит, мы делаем красивые пропорции. Мужчин на пластических операциях тоже становится больше. В основном мужчины борются с возрастными изменениями на лице, трансплантация волос – тоже популярное направление», - рассказала она.
В России наблюдается бум пластических операций, связанных с ожирением, заявил член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер актер Сергей Белый
- Киев получил от МВФ очередной транш в $1,1 млрд
- Власти Казахстана объяснили запрет на ввоз пшеницы из России
- Спикер парламента Грузии заявил о подготовке госпереворота
- Армия России освободила Николаевку и Серебрянку в ДНР
- Минобороны России и Белоруссии утвердили план сотрудничества
- Чемезов заявил о планах начать серийный выпуск самолета МС-21 с 2025 года
- Такси в Москве станет дороже с 25 октября
- Пульмонолог Вавилова: Вейпы могут вызывать «попкорновую» болезнь легких
- Алаудинов заявил, что ноябрь станет решающим месяцем для СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru