«Неудобно!»: Операция по уменьшению груди стала самой популярной среди россиянок

Женщины в России уменьшают грудь чаще, чем увеличивают, так как это неудобно и некрасиво эстетически, заявила пластический хирург Элина Бергмане в пресс-центре НСН.

«Что касается пластики груди, на первом месте сегодня уменьшение груди, на втором месте – увеличение груди. Женщины в основном приходят, чтобы уменьшить грудь, потому что это не очень удобно, это эстетически не очень красиво иногда. Фигуры бывают разные, большой верх не всем подходит, мы делаем красивые пропорции. Мужчин на пластических операциях тоже становится больше. В основном мужчины борются с возрастными изменениями на лице, трансплантация волос – тоже популярное направление», - рассказала она.

В России наблюдается бум пластических операций, связанных с ожирением, заявил член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре НСН.

