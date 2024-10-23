«Ушки эльфа»: Пластические хирурги назвали самые «странные» запросы пациентов
Элина Бергмане и Дмитрий Пахилин заявили в эфире НСН, что «любезно отказывают» пациентам со странными запросами.
Пациенты иногда приходят со странными запросами к хирургам, просят, например, убрать жир на голени, заявила пластический хирург Элина Бергмане в пресс-центре НСН.
«Странные просьбы от пациентов случаются. Например, на прошлой неделе женщина хотела убрать жир на голени, потому что она не может застегнуть сапоги. Но это не так часто встречается. Для каких-то хирургов желание клиента – закон. Для меня лично многие вещи просто недопустимы, например, отрезать мочки ушей или еще что-то. Мы не имеем права просто так поступать. Но какие-то хирурги такие операции выполняют, получают какой-то хайп и известность», - рассказала она.
Со своей стороны, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин добавил, что отказывает пациентам со странными просьбами.
«В свое время мне приходилось сталкиваться с пациентами, которые хотели сделать себе ушки эльфа. Это было модно, к нам приходили молодые люди с таким запросом. Я ни одной девушке такой операции не провел, любезно отказал», - отметил собеседник НСН.
Люди, которые постоянно себе что-то увеличивают, должны быть внесены в черные списки пластических хирургов, заявил зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
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