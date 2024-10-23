«Мировая тенденция»: В России заявили о буме пластических операций на фоне ожирения
Дмитрий Пахилин заявил НСН, что пациентам с ожирением предлагается комплексный подход с участием нескольких врачей.
В России наблюдается бум пластических операций, связанных с ожирением, заявил член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре НСН.
«Сегодня отмечается бум пластических операций, связанных с ожирением. Избыток массы тела – это мировая тенденция. В России число пациентов с ожирением растет, мы это отмечаем на консультациях. Таким пациентам предлагается комплексное лечение. На первом этапе проводится бариатрическая операция. Далее подключаемся уже мы, пластические хирурги корректируют именно контуры тела. В основном это эстетические операции, но есть и реконструктивные операции, когда у человека врожденные проблемы», - рассказал он.
Люди, которые постоянно себе что-то увеличивают, должны быть внесены в черные списки пластических хирургов, заявил зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
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