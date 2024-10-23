«Большой дискомфорт»: Россияне стали чаще прибегать к интимной пластике

Россияне стали чаще обращаться к пластическим хирургам по вопросам интимных операций, заявила пластический хирург Элина Бергмане в пресс-центре НСН.

«Лабиопластика – это интимная пластика, уменьшение малых половых губ у женщин. Эта операция доставляет большой дискомфорт, но она очень популярна в России. Обычно пациент приходит на одну операцию, а потом уже доверяется доктору и готов сделать еще и лабиопластику. Интимная косметология тоже очень популярна в России. Что касается мужчин, есть негативные примеры, когда пациенты сами себе что-то пытаются увеличить, а пластическим хирургам потом приходится заниматься реконструкцией», - отметила она.

При этом член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин предупредил, что такие операции должны проводиться с консультациями и других специалистов.

«Когда пациенты приходят с подобным запросом, мы адресуем этот вопрос урологам. Здесь сложная анатомия и физиология. Что касается женщин, здесь привлекаем гинекологов. Бывает так, что выявляется ряд других проблем, приходится пациентов оперировать совместно с гинекологами. Рожавших женщин точно оперируем с классическими хирургами», - рассказал он.

Звездные пациенты чаще всего обращаются к специалистам, чтобы сохранить «молодость» на лице, заявила ранее пластический хирург Элина Бергмане в пресс-центре НСН.

