«Большой дискомфорт»: Россияне стали чаще прибегать к интимной пластике
Элина Бергмане заявила НСН, что лабиопластика пользуется популярностью у российских женщин, к интимным операциям прибегают и мужчины.
Россияне стали чаще обращаться к пластическим хирургам по вопросам интимных операций, заявила пластический хирург Элина Бергмане в пресс-центре НСН.
«Лабиопластика – это интимная пластика, уменьшение малых половых губ у женщин. Эта операция доставляет большой дискомфорт, но она очень популярна в России. Обычно пациент приходит на одну операцию, а потом уже доверяется доктору и готов сделать еще и лабиопластику. Интимная косметология тоже очень популярна в России. Что касается мужчин, есть негативные примеры, когда пациенты сами себе что-то пытаются увеличить, а пластическим хирургам потом приходится заниматься реконструкцией», - отметила она.
При этом член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин предупредил, что такие операции должны проводиться с консультациями и других специалистов.
«Когда пациенты приходят с подобным запросом, мы адресуем этот вопрос урологам. Здесь сложная анатомия и физиология. Что касается женщин, здесь привлекаем гинекологов. Бывает так, что выявляется ряд других проблем, приходится пациентов оперировать совместно с гинекологами. Рожавших женщин точно оперируем с классическими хирургами», - рассказал он.
Звездные пациенты чаще всего обращаются к специалистам, чтобы сохранить «молодость» на лице, заявила ранее пластический хирург Элина Бергмане в пресс-центре НСН.
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