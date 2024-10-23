«Глаза и губы»: Пластический хирург назвала самые популярные операции у звезд
Элина Бергмане заявила НСН, что операции на лице все-таки более популярные сегодня, чем изменения в теле.
Звездные пациенты чаще всего обращаются к специалистам, чтобы сохранить «молодость» на лице, заявила пластический хирург Элина Бергмане в пресс-центре НСН.
«Киркоров – это отдельная личность, рассматривать его не будем. Возьмем общую массу звезд. В основном это женщины, которые стремятся сохранить молодость, это операции на лице – фейслифтинг, блефаропластика, уменьшение расстояния от носа до верхней губы. Глаза и губы должны быть привлекательными, так как мы обращаем на них внимание в первую очередь. У звездных женщин операции на лице – это основной запрос. У мужчин в топе липосакция и также операции на лице», - рассказала она.
Со своей стороны, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин признался, что со звездами приходится работать быстрее.
«Наша задача – сделать так, чтобы никто не заметил. И со звездами интересен тот факт, что нам нужно сделать все в короткие сроки, так как людям нужно уже выходить на публику, но чтобы не было никаких заметных последствий после операции», - добавил он.
Люди, которые постоянно себе что-то увеличивают, должны быть внесены в черные списки пластических хирургов, заявил зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
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