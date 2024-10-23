Милонов призвал создать «черные списки» для пациентов пластических хирургов

Люди, которые постоянно себе что-то увеличивают, должны быть внесены в черные списки пластических хирургов, заявил зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.

«Есть люди, которые не корректируют изъяны, а постоянно что-то увеличивают себе. Это люди, у которых есть психическое расстройство, связанное с постоянной необходимостью в себе что-то менять, они должны в черные списки клиник входить. Люди обладают деньгами и просто себя уродуют», - рассказал он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил о необходимости начать борьбу против «людей с огромными губами». Депутат призвал Минздрав установить регламент максимальной величины губ.

