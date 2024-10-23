«Не надо стесняться!»: Милонов поддержал пластические операции среди мужчин
Виталий Милонов заявил НСН, что пластические хирурги сегодня даже спасают людей от диабета второго типа.
Мужчины не должны стесняться обращаться за помощью пластических хирургов при необходимости, заявил зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
«Я неплохо отношусь к Филиппу Киркорову, он талантливый человек. Но не надо сравнивать пластику мужчин и Киркорова, он все-таки артист. Но в целом я очень за. В начале 2000-х годов неправильное питание привело к тому, что люди немного потолстели, потом взялись за ум. Если мужчина похудел на 30 килограмм, ему без врачей сложно вернуть себе нормальное состояние. А многие люди вообще не могут похудеть сами. Я читал исследования о том, что пластические хирурги спасают от диабета второго типа. Я считаю, что тут не надо стесняться. Главное, чтобы было сообщество хирургов, которые дорожат собственным именем», - рассказал он.
23 октября, отмечается день первой пластической операции. И если 206 лет назад впервые в Европе выполнили ринопластику, то сегодня увеличение груди остается одной из самых востребованных операций в эстетической хирургии. Более 11 млн пластических операций ежегодно проводят хирурги в разных странах мира. Россия занимает третье место в мире по числу эстетических пластических операций, порядка 500 тыс. операций в год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru