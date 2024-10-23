«Не надо стесняться!»: Милонов поддержал пластические операции среди мужчин

Мужчины не должны стесняться обращаться за помощью пластических хирургов при необходимости, заявил зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.

«Я неплохо отношусь к Филиппу Киркорову, он талантливый человек. Но не надо сравнивать пластику мужчин и Киркорова, он все-таки артист. Но в целом я очень за. В начале 2000-х годов неправильное питание привело к тому, что люди немного потолстели, потом взялись за ум. Если мужчина похудел на 30 килограмм, ему без врачей сложно вернуть себе нормальное состояние. А многие люди вообще не могут похудеть сами. Я читал исследования о том, что пластические хирурги спасают от диабета второго типа. Я считаю, что тут не надо стесняться. Главное, чтобы было сообщество хирургов, которые дорожат собственным именем», - рассказал он.

23 октября, отмечается день первой пластической операции. И если 206 лет назад впервые в Европе выполнили ринопластику, то сегодня увеличение груди остается одной из самых востребованных операций в эстетической хирургии. Более 11 млн пластических операций ежегодно проводят хирурги в разных странах мира. Россия занимает третье место в мире по числу эстетических пластических операций, порядка 500 тыс. операций в год.



