«По 430 тысяч в год»: В отрасли назвали самые популярные пластические операции
Дмитрий Пахилин заявил НСН, что в мире в год проводят 15 миллионов пластических операций.
Рынок пластической хирургии растет, в России ежегодно проводят минимум 430 тысяч таких операций, заявил член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре НСН.
«Сегодня рынок пластической хирургии достаточно обширный, сохраняется мировая тенденция к подъему рынка. В 2023 году было сделано порядка 15 миллионов пластических операций, косметологических – 19 миллионов в мире. В России – примерно 430 тысяч операций за год. Сейчас рост составляет 5% в год», - отметил он.
По его словам, липосакция и маммоплатиска остаются самыми востребованными операциями сегодня.
«Наиболее частые операции – липосакция, маммопластика, блефаропластика (пластика век), ринопластика (нос). Чаще к нам приходят женщины, примерно 90% клиентов – это именно женщины. Раньше мужчины приходили совсем редко, теперь приходят чаще. Мужчины проводят блефаропластику (пластика век), удаление молочных желез», - добавил собеседник НСН.
Люди, которые постоянно себе что-то увеличивают, должны быть внесены в черные списки пластических хирургов, заявил зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru