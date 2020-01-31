31.01.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Лекарство от коронавируса: Что продают россиянам, пользуясь эпидемией?»

Бум агрессивной рекламы лекарственных препаратов произошёл на фоне новостей о вспыхнувшей в Китае эпидемии коронавируса, которая уже начала распространяться по миру. Особенно бросается в глаза реклама различных иммуномодуляторов, эффективность которых не всегда доказана. Так, на рекламу одного из таких препаратов, который позиционируется едва ли не как панация от заболевания коронавирусом, обратили уже внимание специалисты ФАС. Не забывают фармацевты активно продвигать также и продажу медицинских масок, которые рекомендуют носить в общественных местах для снижения риска заразиться. Минздрав же в свою очередь выдвинул рекомендации по трём препаратов, которые могли бы быть использованы для лечения коронавируса - рекомбинатный интерферон бета 1b, рибавирин и лопинавир/ритонавир.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о том, как недобросовестные продавцы пользуются боязнью людей заразится, что им за это грозит, а также что покупать в аптеках, для защиты себя и своих близких от коронавируса.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя Всероссийского научного общества фармацевтов, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева;

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева;

Приглашены:

Депутаты Государственной Думы РФ;

Члены Совета Федерации РФ.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



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