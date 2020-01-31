Иммунолог: Заражение коронавирусом происходит в геометрической прогрессии!
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, насколько на самом деле опасен коронавирус.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Лекарство от коронавируса: Что продают россиянам, пользуясь эпидемией?»
Бум агрессивной рекламы лекарственных препаратов произошёл на фоне новостей о вспыхнувшей в Китае эпидемии коронавируса, которая уже начала распространяться по миру. Особенно бросается в глаза реклама различных иммуномодуляторов, эффективность которых не всегда доказана. Так, на рекламу одного из таких препаратов, который позиционируется едва ли не как панация от заболевания коронавирусом, обратили уже внимание специалисты ФАС. Не забывают фармацевты активно продвигать также и продажу медицинских масок, которые рекомендуют носить в общественных местах для снижения риска заразиться. Минздрав же в свою очередь выдвинул рекомендации по трём препаратов, которые могли бы быть использованы для лечения коронавируса - рекомбинатный интерферон бета 1b, рибавирин и лопинавир/ритонавир.
О том, чем опасен новый вирус в беседе с НСН рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
«Этот вирус может протекать по-разному. Опасность не в том, что это много случаев на этот вирус, а в том, что он очень быстро развивается и люди еще не успевают обратиться к врачу. То есть всегда подъем температуры и кашель, но не всегда у пациентов отдышка. И поэтому они не обращаются к врачу. При этом достаточно быстро развивается пневмония, которая приводит к летальному исходу. В этом то, собственно, и опасность. Это заболевание сейчас передается воздушно-капельным путем. И у него достаточно высокий уровень контагиозности. В среднем один человек может заразить до трех людей», - заключила она.
Ранее СМИ сообщили о приостановке поставок смартфонов из Китая в РФ из-за коронавируса. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН усомнился в приостановке поставок китайских смартфонов. По его мнению, на складах у производителей достаточно моделей.
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