Иммунолог: Заражение коронавирусом происходит в геометрической прогрессии!

О том, чем опасен новый вирус в беседе с НСН рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Этот вирус может протекать по-разному. Опасность не в том, что это много случаев на этот вирус, а в том, что он очень быстро развивается и люди еще не успевают обратиться к врачу. То есть всегда подъем температуры и кашель, но не всегда у пациентов отдышка. И поэтому они не обращаются к врачу. При этом достаточно быстро развивается пневмония, которая приводит к летальному исходу. В этом то, собственно, и опасность. Это заболевание сейчас передается воздушно-капельным путем. И у него достаточно высокий уровень контагиозности. В среднем один человек может заразить до трех людей», - заключила она.

Ранее СМИ сообщили о приостановке поставок смартфонов из Китая в РФ из-за коронавируса. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН усомнился в приостановке поставок китайских смартфонов. По его мнению, на складах у производителей достаточно моделей.



