12.07.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Лекарства не по карману? Вынужденная экономия на здоровье»

По итогам 2021 года рост цен на лекарства составит 8%, что превысит инфляцию. Лекарственные препараты дорожают из-за снижающегося курса рубля, роста цен на сырье на мировом рынке, маркировки и других факторов. Это может привести к дефициту ряда дешевых базовых лекарств, так как их производство станет не выгодным, да и реализовывать будет негде. Часть аптек находится на грани банкротства. Смена налогового режима привела к режиму жесткой экономии, сокращению штата и ассортимента, что существенно сказалось на лекарственной доступности населения. По заявлению участников фармрынка только за январь-май 2021 года цены уже выросли на 7,9%. В то же время маркетинговые агентства предупреждают о снижении покупательной способности у населения, что способно привести к рекордному падению спроса и выручки у фармпроизводителей. Продажи российских аптек уже упали на рекордные 15%, так как россияне начали экономить даже на необходимых лекарствах. В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предостерегла должностных лиц от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства в России, указав, что по жизненно важным препаратам рост цен и дефицит невозможен.

Какова реальная ситуация на фармрынке России?

За счет чего выросли цены на лекарства?

Как долго продлится подорожание?

Какие препараты могут навсегда пропасть с аптечных полок?

Как смена налогового режима для аптек отразилась на пациентах?

Обо всем этом и многом другом расскажут участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров;

Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова;

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

