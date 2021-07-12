Фармацевты объяснили пропажу дешевых лекарств

«В аптеках нет критического подорожания лекарств. Безусловно, сейчас не лучший экономический период. Пандемия и кризис способствуют тому, что выросли немного цены на мировом рынке на субстанции и расходные материалы. Есть другие объективные предпосылки к подорожанию лекарств, но все это не критично. Почему делаются такие выводы, что лекарства дорожают? Многие лекарства низшего ценового сегмента ушли с рынка, в том числе и жизненно важные. Это связано с тем, что часть отечественных и иностранных производителей перестали производить эти препараты, потому что это не просто нерентабельно, а убыточно», - заявила она.

Ранее фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что достаточно высокая конкуренция на фармрынке, а также регулирование государством цен на целый ряд лекарственных препаратов будут сдерживать рост стоимости. По данным Росстата, в прошлом году цены на лекарства выросли на 9,8% при подъеме потребительских цен на 4,9%.