Фармацевты объяснили пропажу дешевых лекарств
Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова уверена, что многим фирмам пришлось отказаться от производства дешевых лекарств по экономическим причинам.
Цены на лекарства растут незначительно, но часть недорогих препаратов исчезают с прилавков, заявила директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова на пресс-конференции в НСН.
«В аптеках нет критического подорожания лекарств. Безусловно, сейчас не лучший экономический период. Пандемия и кризис способствуют тому, что выросли немного цены на мировом рынке на субстанции и расходные материалы. Есть другие объективные предпосылки к подорожанию лекарств, но все это не критично. Почему делаются такие выводы, что лекарства дорожают? Многие лекарства низшего ценового сегмента ушли с рынка, в том числе и жизненно важные. Это связано с тем, что часть отечественных и иностранных производителей перестали производить эти препараты, потому что это не просто нерентабельно, а убыточно», - заявила она.
Ранее фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что достаточно высокая конкуренция на фармрынке, а также регулирование государством цен на целый ряд лекарственных препаратов будут сдерживать рост стоимости. По данным Росстата, в прошлом году цены на лекарства выросли на 9,8% при подъеме потребительских цен на 4,9%.
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