Россиянам пообещали, что роста цен на лекарства в 2021 году не будет

Сергей Шуляк уверен, что нет повода для беспокойств, резкого скачка цен на лекарства не ожидается. 

В 2021 году рост цен на лекарства не будет значительным, как это было в 2020 году, заявил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк на пресс-конференции в НСН.

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«Ситуация напоминает хайп. Все, кому не лень, начинают прогнозировать рост цен на лекарства. По итогам 2020 года индекс инфляции на лекарственные препараты составил 7%. Есть препараты, которые дорожают, но есть и список жизненно-важных препаратов, а это 50% фармацевтического рынка в стоимостном выражении, цены на которые регулирует государство», - объяснил Шуляк.

Ранее сообщалось, что лекарства по итогам года подорожают как минимум на восемь процентов, превысив темпы инфляции. Об этом говорится в исследовании «Промсвязьбанка» (ПСБ). По прогнозу аналитиков, стоимость препаратов растет из-за снижающегося курса рубля и роста цен на импортное сырье, от которого зависит фармрынок.

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ФОТО: Павел Лисицын
ТЕГИ:ЦеныЛекарства
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