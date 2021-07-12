Россиянам пообещали, что роста цен на лекарства в 2021 году не будет
Сергей Шуляк уверен, что нет повода для беспокойств, резкого скачка цен на лекарства не ожидается.
В 2021 году рост цен на лекарства не будет значительным, как это было в 2020 году, заявил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк на пресс-конференции в НСН.
«Ситуация напоминает хайп. Все, кому не лень, начинают прогнозировать рост цен на лекарства. По итогам 2020 года индекс инфляции на лекарственные препараты составил 7%. Есть препараты, которые дорожают, но есть и список жизненно-важных препаратов, а это 50% фармацевтического рынка в стоимостном выражении, цены на которые регулирует государство», - объяснил Шуляк.
Ранее сообщалось, что лекарства по итогам года подорожают как минимум на восемь процентов, превысив темпы инфляции. Об этом говорится в исследовании «Промсвязьбанка» (ПСБ). По прогнозу аналитиков, стоимость препаратов растет из-за снижающегося курса рубля и роста цен на импортное сырье, от которого зависит фармрынок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru