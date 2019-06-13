Концерт бездомного артиста: Премьера нового клипа Шуры
Информация
Начало конференции
14:00
13 июня 2019
Адрес проведения
Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
аккредитация журналистов8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49
13.06.2019 состоится презентация нового клипа и песни певца Александра Медведева (Шуры)
13.06.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится презентация нового клипа и песни Александра Медведева (Шуры) в ходе пресс-конференции на тему: «Концерт бездомного артиста: Премьера нового клипа Шуры»
21 июня в ГлавClub Green Concert состоится сольный концерт и презентация клипа на новую песню Шуры «Слушай». Знаменитый поп-исполнитель, ещё в конце 2018 года заявил, что стал жертвой мошенников и рискует остаться без жилья, однако, не смотря на подобные трудности, продолжал заниматься творческой деятельностью. На сегодняшний день ему всё же пришлось выехать из собственной квартиры, и он готов рассказать где и как живёт теперь на пресс-конференции.
В ходе пресс-конференции, Шура представит тизер клипа и рабочий материал со съёмок. Кроме того, впервые в пресс-центре ИА «НСН» будет презентована новая песня «Слушай».
Участники пресс-конференции:
- Певец Александр Медведев (Шура);
- Героиня клипа, модель Неонила Нестерова;
- Режессер клипа Тимур Васильев;
- Издатель Марк Сдвигов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».