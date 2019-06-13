13.06.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится презентация нового клипа и песни Александра Медведева (Шуры) в ходе пресс-конференции на тему: «Концерт бездомного артиста: Премьера нового клипа Шуры»



21 июня в ГлавClub Green Concert состоится сольный концерт и презентация клипа на новую песню Шуры «Слушай». Знаменитый поп-исполнитель, ещё в конце 2018 года заявил, что стал жертвой мошенников и рискует остаться без жилья, однако, не смотря на подобные трудности, продолжал заниматься творческой деятельностью. На сегодняшний день ему всё же пришлось выехать из собственной квартиры, и он готов рассказать где и как живёт теперь на пресс-конференции.



В ходе пресс-конференции, Шура представит тизер клипа и рабочий материал со съёмок. Кроме того, впервые в пресс-центре ИА «НСН» будет презентована новая песня «Слушай».



Участники пресс-конференции:

Певец Александр Медведев (Шура);

Героиня клипа, модель Неонила Нестерова;

Режессер клипа Тимур Васильев;

Издатель Марк Сдвигов.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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