Главная героиня клипа на песню Шуры «Слушай»: Я выглядела как нездоровый человек, влюбленный в Шуру

Модель Неонила Нестерова, исполнившая главную роль в новом клипе певца Александра Медведева (Шура) «Слушай», рассказала на пресс-конференции НСН «Концерт бездомного артиста: Премьера нового клипа Шуры» о подробностях съемок.

«Я в первый раз работала с Шурой. Но знаю я его всю свою жизнь. Со стороны я выглядела как нездоровый человек, влюбленный в Шуру», - сказала она.

«Неонилу я знаю 20 лет. Однажды в ночном клубе ее мама, ведущая одного из телешоу, посадила мне на руки свою дочку Неонилу, которой тогда было четыре года. И с тех пор мы знакомы, хотя 20 лет не виделись», - добавил певец.

Отметим, что на пресс-конференции НСН «Концерт бездомного артиста: Премьера нового клипа Шуры» прошла презентация нового клипа и песни Александра Медведева (Шуры) «Слушай».

