Директор Шуры: Клип на песню «Слушай» был оплачен инкогнито

Директор исполнителя Александра Медведева (Шуры) Павел Депершмидт на пресс-конференции НСН «Концерт бездомного артиста: Премьера нового клипа Шуры» рассказал, что артист не потратил не рубля на съемки клипа на песню «Слушай».

«Мы не заплатили не рубля за этот клип. Был звонок режиссеру клипа, Тимуру Васильеву. Говорил мужчина. «Мы хотим быть инкогнито. Купить квартиру не может, но за клип готовы заплатить». И сделали перевод. Мы до сих пор не знаем кто эти люди», - сказал он.

21 июня в ГлавClub Green Concert состоится сольный концерт Шуры и презентация клипа на новую песню «Слушай».

