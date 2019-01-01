Певец Шура представил тизер клипа на свою песню «Слушай»

Певец Александр Медведев (Шура) на пресс-конференции НСН представил тизер клипа на свою новую песню «Слушай». Он также рассказал о предыстории композиции.

«Песню подарил нам Рома Жуков. Мы два года назад были в туре. Я услышал песню, сразу понял – моя песня. Говорю – «Продай!» Два дня он делал мне нервы. Потом подошел после концерта и говорит: «Продать не могу, могу подарить. Это подарок», - пояснил поп-исполнитель.

Отметим, что 21 июня в ГлавClub Green Concert состоится сольный концерт Шуры и презентация клипа на новую песню «Слушай».

