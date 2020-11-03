5.11.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Итоги выборов в США. Последствия для России и мира»

Голосование на первом участке на выборах в США началось сразу после полуночи 3 ноября. В этот день американцы должны избрать президента и вице-президента. Кроме того, на всеобщих выборах в Америке будут избраны 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Окончательные результаты голосования станут известны только 4 или 5 ноября из-за особенностей подсчёта почтовых бюллетеней в разных штатах. При этом, даже не завершившись, выборы в США уже влияют на курс рубля из-за высокой степени неопределённости. Ведь если победит демократ Джо Байден, который лидирует в опросах общественного мнения, санкционная политика в отношении России может ужесточиться, что ещё больше ослабит российскую валюту.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, как результаты выборов в США повлияют на американо-российские отношения, курс рубля и внешнюю политику Вашингтона.

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров;

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин;

Приглашён:

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8