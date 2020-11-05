Политолог: Президента США выберет Верховный суд

В случае проигрыша на выборах Дональд Трамп попытается перенести вопрос итогов голосования в Верховный суд США. Об этом на пресс-конференции НСН «Итоги выборов в США. Последствия для России и мира» рассказал американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Трамп сумел протолкнуть в Верховный суд США свою сторонницу. Сейчас в Верховном суде 6 судей с проконсервативной позицией. И только три – с продемократической. И Трамп надеется, что повторится сценарий 2000 года, когда по количеству голосов победил Альберт Гор, а по выборщикам – Джордж Буш-младший. И тогда победителя назвал Верховный суд. Сейчас Верховный суд, скорее всего, будет на стороне Дональда Трампа», - отметил Блохин.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил НСН, что кто бы ни победил на выборах президента США, для России мало что изменится.

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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:Верховный СудВыборы в СШАПресс-конференция НСН
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