Политолог: Президента США выберет Верховный суд
В случае проигрыша на выборах Дональд Трамп попытается перенести вопрос итогов голосования в Верховный суд США. Об этом на пресс-конференции НСН «Итоги выборов в США. Последствия для России и мира» рассказал американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Трамп сумел протолкнуть в Верховный суд США свою сторонницу. Сейчас в Верховном суде 6 судей с проконсервативной позицией. И только три – с продемократической. И Трамп надеется, что повторится сценарий 2000 года, когда по количеству голосов победил Альберт Гор, а по выборщикам – Джордж Буш-младший. И тогда победителя назвал Верховный суд. Сейчас Верховный суд, скорее всего, будет на стороне Дональда Трампа», - отметил Блохин.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил НСН, что кто бы ни победил на выборах президента США, для России мало что изменится.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+19 404 / сут.
Умерли
29 509+292 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+12 238 / сут.
- Песков заявил о противоречии с минскими договоренностями демилитаризации Донбасса
- Богатейшие люди мира увеличили состояние после выборов в США
- Песков назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной
- В Минздраве рассказали, какие домашние животные могут заразиться коронавирусом
- «Взять паузу»: Кремль пока не комментирует подведение итогов выборов в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru