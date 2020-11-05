«Голосуют не за Байдена, а за Харрис». Политолог о шансах демократов на победу
В случае победы на выборах президента США кандидата от Демпартии Джо Байдена, сыграет фактор кандидата в вице-президенты, 56-летнего сенатора Камалы Харрис. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Итоги выборов в США. Последствия для России и мира» высказал американист Константин Блохин.
«Голосуют не за Байдена, а за Камалу Харрис. Уже понятно, что она будет определять политику. По оговоркам, по внешнему виду, по состоянию здоровья видно, что Байден проигрывает Харрис», - отметил Блохин.
Ранее он заявил в эфире НСН, что в случае проигрыша на выборах Дональд Трамп попытается перенести вопрос итогов голосования в Верховный суд США.
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