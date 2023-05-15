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Импортозамещение или Как российские производители моторных масел «слили» иностранных игроков

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Начало конференции

14:00

17 мая 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

17.05.2023 в 14.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Импортозамещение или Как российские производители моторных масел «слили» иностранных игроков»

За последние годы авторынок, рынок автозапчастей и комплектующих сильно изменился. Многие известные фирмы ушли, а цены резко взлетели ввысь. Согласно исследованиям аналитического агентства «Автостат», к июню 2022 года моторные масла подорожали на 110-124% по сравнению с январем 2021 года. Рост цен был обусловлен дефицитом зарубежных масел из-за прекращения официальных поставок ведущих производителей, в том числе из-за остановки российских заводов Shell и Total. Но, фактически за год российские производители масел восстановили рынок. На некоторые марки цены упали до 20% к уровню лета прошлого года. Помимо этого согласно данным аналитических компании, за первые 6 месяцев 2022 года только на маркетплейсах автотовары и автохимия показали рост продаж на 234%, заняв третью позицию в рейтинге наиболее востребованной продукции.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Как сегодня изменился рынок моторных масел в России?
  • На сколько российская продукция соответствует мировым стандартам?
  • Какие автотовары сегодня пользуются большим спросом?
  • Как правильно выбрать автохимию, без вреда для автомобиля?
  • Какова сегодня доля российских производителей на авторынке?
  • Какая поддержка сегодня оказывается отечественным производителям?

Участники пресс-конференции:

  • Руководитель компании ООО «НТК НОРДОИЛ» – Лютиков Константин Дмитриевич;
  • Генеральный директор компании ООО «НТК НОРДОИЛ» – Лобанов Игорь Юрьевич;
  • Соучредитель компании ООО «НТК НОРДОИЛ» – Лютикова Татьяна Игоревна
  • Маркетолог компании ООО «НТК НОРДОИЛ» – Афанасьева Алёна Геннадьевна.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: Пресс-служба ООО «НТК НОРДОИЛ»

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