17.05.2023 в 14.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Импортозамещение или Как российские производители моторных масел «слили» иностранных игроков»

За последние годы авторынок, рынок автозапчастей и комплектующих сильно изменился. Многие известные фирмы ушли, а цены резко взлетели ввысь. Согласно исследованиям аналитического агентства «Автостат», к июню 2022 года моторные масла подорожали на 110-124% по сравнению с январем 2021 года. Рост цен был обусловлен дефицитом зарубежных масел из-за прекращения официальных поставок ведущих производителей, в том числе из-за остановки российских заводов Shell и Total. Но, фактически за год российские производители масел восстановили рынок. На некоторые марки цены упали до 20% к уровню лета прошлого года. Помимо этого согласно данным аналитических компании, за первые 6 месяцев 2022 года только на маркетплейсах автотовары и автохимия показали рост продаж на 234%, заняв третью позицию в рейтинге наиболее востребованной продукции.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как сегодня изменился рынок моторных масел в России?

На сколько российская продукция соответствует мировым стандартам?

Какие автотовары сегодня пользуются большим спросом?

Как правильно выбрать автохимию, без вреда для автомобиля?

Какова сегодня доля российских производителей на авторынке?

Какая поддержка сегодня оказывается отечественным производителям?

Участники пресс-конференции:

Руководитель компании ООО «НТК НОРДОИЛ» – Лютиков Константин Дмитриевич;

Генеральный директор компании ООО «НТК НОРДОИЛ» – Лобанов Игорь Юрьевич;

Соучредитель компании ООО «НТК НОРДОИЛ» – Лютикова Татьяна Игоревна

Маркетолог компании ООО «НТК НОРДОИЛ» – Афанасьева Алёна Геннадьевна.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



