17.05.2023 в 14.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Импортозамещение или Как российские производители моторных масел «слили» иностранных игроков»
За последние годы авторынок, рынок автозапчастей и комплектующих сильно изменился. Многие известные фирмы ушли, а цены резко взлетели ввысь. Согласно исследованиям аналитического агентства «Автостат», к июню 2022 года моторные масла подорожали на 110-124% по сравнению с январем 2021 года. Рост цен был обусловлен дефицитом зарубежных масел из-за прекращения официальных поставок ведущих производителей, в том числе из-за остановки российских заводов Shell и Total. Но, фактически за год российские производители масел восстановили рынок. На некоторые марки цены упали до 20% к уровню лета прошлого года. Помимо этого согласно данным аналитических компании, за первые 6 месяцев 2022 года только на маркетплейсах автотовары и автохимия показали рост продаж на 234%, заняв третью позицию в рейтинге наиболее востребованной продукции.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как сегодня изменился рынок моторных масел в России?
- На сколько российская продукция соответствует мировым стандартам?
- Какие автотовары сегодня пользуются большим спросом?
- Как правильно выбрать автохимию, без вреда для автомобиля?
- Какова сегодня доля российских производителей на авторынке?
- Какая поддержка сегодня оказывается отечественным производителям?
Участники пресс-конференции:
- Руководитель компании ООО «НТК НОРДОИЛ» – Лютиков Константин Дмитриевич;
- Генеральный директор компании ООО «НТК НОРДОИЛ» – Лобанов Игорь Юрьевич;
- Соучредитель компании ООО «НТК НОРДОИЛ» – Лютикова Татьяна Игоревна
- Маркетолог компании ООО «НТК НОРДОИЛ» – Афанасьева Алёна Геннадьевна.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8