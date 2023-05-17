«Санкции помогли»: В отрасли рассказали об успехах в импортозамещении бытовой химии
Маркетолог «НТК НОРДОИЛ» рассказала о новинках, которые появились в компании благодаря санкциям.
Санкции изменили привычный ассортимент бытовой химии и средств личной гигиены, но это способствовало развитию импортозамещения в отрасли, заявила маркетолог компании «НТК НОРДОИЛ» Алена Афанасьева в пресс-центре НСН. По ее словам, теперь компания будет выпускать не только машинное масло, но и бытовую химию.
«После введения западных санкций привычный нам ассортимент бытовой химии, средств личной гигиены изменился. Все эти события ведут к развитию импортозамещения. Наша компания готовится выпустить на рынок новый продукт. Это будет линейка многофункциональных средств бытовой химии, средств личной гигиены. У нас будет многообразие формы и упаковки, от 450 миллилитров до 20 литров. Среди новинок - автошампуни, средства для мытья полов, стекол, для мытья рук, посуды», - рассказала она.
Со своей стороны, генеральный директор компании «НТК НОРДОИЛ» Игорь Лобанов добавил, что компания будет расширять направление производства бытовой химии по всей стране.
«Для начала захватим Центральную Россию, будем поставлять в магазины бытовую химию, в дальнейшем выйдем на всю страну. В производстве масла тоже планируем расширение. К этому сезону мы подготовили очень большую линейку масел. У нас порядка 40 наименований, которые подходят в принципе под любой двигатель, включая мототехнику», - добавил он.
Ушедшие из России компании продолжают поставлять в Россию продукцию для автомобилей, но этот процесс никто не контролирует, заявил ранее руководитель компании «НТК НОРДОИЛ» Лютиков Константин в пресс-центре НСН.
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