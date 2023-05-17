«Санкции помогли»: В отрасли рассказали об успехах в импортозамещении бытовой химии

Санкции изменили привычный ассортимент бытовой химии и средств личной гигиены, но это способствовало развитию импортозамещения в отрасли, заявила маркетолог компании «НТК НОРДОИЛ» Алена Афанасьева в пресс-центре НСН. По ее словам, теперь компания будет выпускать не только машинное масло, но и бытовую химию.

«После введения западных санкций привычный нам ассортимент бытовой химии, средств личной гигиены изменился. Все эти события ведут к развитию импортозамещения. Наша компания готовится выпустить на рынок новый продукт. Это будет линейка многофункциональных средств бытовой химии, средств личной гигиены. У нас будет многообразие формы и упаковки, от 450 миллилитров до 20 литров. Среди новинок - автошампуни, средства для мытья полов, стекол, для мытья рук, посуды», - рассказала она.