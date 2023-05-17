«Чистый контрафакт»: Россиян предостерегли от покупки моторного масла ушедших компаний

Ушедшие из России компании продолжают поставлять в Россию продукцию для автомобилей, но этот процесс никто не контролирует, заявил руководитель компании «НТК НОРДОИЛ» Лютиков Константин в пресс-центре НСН.

«Для потребителя сейчас тяжело немного, все привыкли к европейским компаниям, а сейчас на рынке китайские. Все смотрят с опаской. Но хотелось бы отметить, что тот же параллельный импорт, который заходит, непонятно, где разлит, он может быть разлит на заводе, а может быть в подвале. Я бы не рекомендовал сейчас покупать импортное масло известных брендов, которые ушли. Может купить «кота в мешке» и попасть на ремонт двигателя», - отметил он.

С ним согласился генеральный директор компании «НТК НОРДОИЛ» Лобанов Игорь, который предупредил россиян о контрафакте.

«Даже если масло было закуплено у официального производителя по параллельному импорту, оно проходит через другую страну. В этой стране масло может выгрузиться, а вместо него может залиться контрафакт. По всем документам там все хорошо, но на самом деле - это чистой воды контрафакт», - сказал он в пресс-центре НСН.

Согласно исследованиям аналитического агентства «Автостат», к июню 2022 года моторные масла подорожали на 110-124% по сравнению с январем 2021 года. Рост цен был обусловлен дефицитом зарубежных масел из-за прекращения официальных поставок ведущих производителей, в том числе из-за остановки российских заводов Shell и Total.

