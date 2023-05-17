«Чистый контрафакт»: Россиян предостерегли от покупки моторного масла ушедших компаний
Руководитель компании «НТК НОРДОИЛ» отметил, что в таком случае можно купить «кота в мешке».
Ушедшие из России компании продолжают поставлять в Россию продукцию для автомобилей, но этот процесс никто не контролирует, заявил руководитель компании «НТК НОРДОИЛ» Лютиков Константин в пресс-центре НСН.
«Для потребителя сейчас тяжело немного, все привыкли к европейским компаниям, а сейчас на рынке китайские. Все смотрят с опаской. Но хотелось бы отметить, что тот же параллельный импорт, который заходит, непонятно, где разлит, он может быть разлит на заводе, а может быть в подвале. Я бы не рекомендовал сейчас покупать импортное масло известных брендов, которые ушли. Может купить «кота в мешке» и попасть на ремонт двигателя», - отметил он.
С ним согласился генеральный директор компании «НТК НОРДОИЛ» Лобанов Игорь, который предупредил россиян о контрафакте.
«Даже если масло было закуплено у официального производителя по параллельному импорту, оно проходит через другую страну. В этой стране масло может выгрузиться, а вместо него может залиться контрафакт. По всем документам там все хорошо, но на самом деле - это чистой воды контрафакт», - сказал он в пресс-центре НСН.
Согласно исследованиям аналитического агентства «Автостат», к июню 2022 года моторные масла подорожали на 110-124% по сравнению с январем 2021 года. Рост цен был обусловлен дефицитом зарубежных масел из-за прекращения официальных поставок ведущих производителей, в том числе из-за остановки российских заводов Shell и Total.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Турции уверены в продлении зерновой сделки
- Мишустин заявил о росте зарплат на 13 процентов
- ВС России нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве
- В России задержали владельцев сети Telegram-каналов, вымогавших деньги
- Рэпер Птаха рассказал, как музыканты обойдут запрет на пропаганду наркотиков
- Комитет Госдумы одобрил возврат досрочного отзыва сенаторов
- Госдума приняла поправки о проведении выборов при военном положении
- В Чехии представили новую версию похищения коня Кадырова
- Даниил Медведев стал лидером Чемпионской гонки ATP
- Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru