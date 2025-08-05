Госдума попросила Минпросвещения установить вилку цен на высшее образование

Депутат Дмитрий Гусев сказал в пресс-центре НСН, что Минпросвещению по силам установить унифицированные тарифы на обучение в вузах.

Часто бывает так, что в вузах одного региона стоимость обучения на одной и той же специальности отличается в 1,5 раза, сказал в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Учителя не поверили, что студенты спасут школы от дефицита педагогов
«Растут цены не только на ЖКХ. Сейчас важный вопрос для многих россиян - поступление детей в вузы. Сегодня депутаты обратились к министру образования РФ Валерию Фалькову с предложением сделать так, чтобы на высшее образование была минимальная и максимальная цены. Очень часто в рамках одного региона цены на обучение на одной и той же специальности отличаются почти в 1,5 раза. Получается, кто-то из вузов завышает стоимость, а кто-то - оказывает некачественные услуги. Министерство может установить унифицированные тарифы, которые будут понятны всей стране», - сказал собеседник НСН.

Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил НСН, что работодатели оценивают бренд вуза соискателей, так как это подразумевает, что у человека есть потенциал для профессионального развития, но спустя пять лет уже никто не смотрит на вуз.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаЦеныВысшее ОбразованиеМинистерство Образования РфОбразование

Горячие новости

Все новости

партнеры