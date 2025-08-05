Госдума попросила Минпросвещения установить вилку цен на высшее образование
Депутат Дмитрий Гусев сказал в пресс-центре НСН, что Минпросвещению по силам установить унифицированные тарифы на обучение в вузах.
Часто бывает так, что в вузах одного региона стоимость обучения на одной и той же специальности отличается в 1,5 раза, сказал в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«Растут цены не только на ЖКХ. Сейчас важный вопрос для многих россиян - поступление детей в вузы. Сегодня депутаты обратились к министру образования РФ Валерию Фалькову с предложением сделать так, чтобы на высшее образование была минимальная и максимальная цены. Очень часто в рамках одного региона цены на обучение на одной и той же специальности отличаются почти в 1,5 раза. Получается, кто-то из вузов завышает стоимость, а кто-то - оказывает некачественные услуги. Министерство может установить унифицированные тарифы, которые будут понятны всей стране», - сказал собеседник НСН.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил НСН, что работодатели оценивают бренд вуза соискателей, так как это подразумевает, что у человека есть потенциал для профессионального развития, но спустя пять лет уже никто не смотрит на вуз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru