Депутат Гусев раскрыл причины роста тарифов ЖКХ

Депутат Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН призвал установить для энергетического сектора ключевую ставку в 0%.

Цены на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в России растут из-за повышения ключевой ставки, а также из-за недобросовестных управляющих компаний, которые завышают цены, сказал в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

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«Первая причина, по которой растут тарифы ЖКХ, - высокая ключевая ставка. Я убежден, что ключевая ставка для энергетического сектора должна быть 0%. Если предприятие хочет, чтобы энергии было больше, хочет строить новые электростанции, то ключевая ставка должна быть на уровне 0%. Кроме того, причиной роста тарифов ЖКХ являются управляющие компании, которые сами необоснованно завышают цены или держат средние цены, но услуги должным образом не оказывают», - сказал собеседник НСН.

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что повышение цен на жилищно-коммунальные услуги обусловлено объективными экономическими факторами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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