22.09.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Эпидемия ожирения: почему россияне толстеют?»

В последнее время в СМИ все чаще говорят про ожирение. Это связано с неутешительной статистикой, согласно которой три года подряд в России растет число граждан, страдающих ожирением. В 2022 году доля людей с таким диагнозом составила 20,6%. В 2023 году Минздрав сообщил, что число детей с ожирением также выросло и сейчас около 20-25% детей имеют избыточный вес. Согласно данным ВОЗ 2023 года, примерно каждый третий ребенок начального школьного возраста в Европе страдает ожирением или избыточным весом.

К 2025 году избыточная масса тела будет у 42% населения планеты, предупреждают исследователи из ВШЭ. По оценкам НМИЦ эндокринологии, в России 10% населения страдают тяжелым ожирением, более 30% имеют избыточный вес и ожирение. Ожидается, что к 2035 году в общей сложности у 17 млн мальчиков и 11 млн девочек от 5 до 19 лет будет лишний вес.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Почему россияне стали страдать ожирением и избыточным весом чаще?

С какого возраста диагностируют чаще всего детское ожирение?

Кто наиболее предрасположен к ожирению?

Влияет ли COVID-19 на ожирение?

Чем опасны ожирение и избыточный вес?

Участники пресс-конференции:

Врач-эндокринолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев;

Врач персонализированной медицины, диетолог Маргарита Королева;

Детский эндокринолог Алена Барредо.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



