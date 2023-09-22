Эндокринолог Жиляев: COVID-19 не влияет на появление ожирения
Коронавирус опосредованно повлиял на ситуацию с ожирением, заявил НСН эндокринолог Жиляев.
Врач-эндокринолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в пресс-центре НСН заявил, что пока нет исследований, доказывающих прямое влияние коронавируса на набор лишнего веса. у людей.
«Прямой связи, что сам вирус что-то меняет в организме, и это приводит к набору веса, не выявили. Нет исследований, которые это бы как-то доказали. Однако коронавирус в целом повлиял на распространенность избыточного веса. Многие набрали вес во время пандемии. Тут коронавирус повлиял опосредованно, то есть люди на фоне изоляции стали меньше двигаться, проводили время дома, были закрыты фитнес-залы, у многих людей поменялось питание. Также коронавирус привнес много стресса, в связи с чем люди просто заедали это стрессовое состояние», - сказал собеседник НСН.
Ранее психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов Андрей Гуляев в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что причиной набора лишнего веса могут быть психологические проблемы человека.
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