«Никаких частых перекусов!»: Эндокринолог о правильном питании

Помимо состава пищи, важно то, как человек употребляет пищу, заявил НСН эндокринологов Жиляев.

Врач-эндокринолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в пресс-центре НСН акцентировал внимание на том, что важно не только то, какую пищу вы кушаете, но и то, как вы это делаете.

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«Важно, чтобы питание было разнообразное и сбалансированное, чтобы человеку в организм поступали все необходимые питательные вещества. Помимо состава пищи, важно то, как человек употребляет пищу: в какое время он ест, какой промежуток между приемами пищи. На это нужно обращать внимание, чтобы не было частых перекусов, так как каждый перекус стимулирует выделение гормона инсулина, который являются жиронакапливающим гормоном, в целом важно следить за общей калорийностью рациона, чтобы не было переизбытка энергии, которая будет как раз откладываться в жир», - сказал собеседник НСН.

Ранее психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов Андрей Гуляев в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что причиной набора лишнего веса могут быть психологические проблемы человека.

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ФОТО: РИА Новости
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