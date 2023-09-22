«Слишком много углеводов»: Эндокринолог назвала причины детского ожирения
Переедание, неверная модель питания родителей, сниженная физическая активность, переизбыток углеводов - все это приводит к детскому ожирению, заявила НСН эндокринолог Барредо.
Сейчас наблюдается шестикратный рост детского ожирения, заявила в пресс-центре НСН эндокринолог Алена Барредо.
«По статистике, рост заболеваемости по детскому ожирению составил в шесть раз больше, чем в 2000-х годах. Причинами повышения массы тела являются очень разные механизмы, в том числе, неверная модель питания родителей. Также влияет их загруженность компьютерами и телефонами во время приема пищи, из-за чего они переедают. Сниженная физическая активность, конечно же, тоже влияет на набор массы тела. Питание в школах избыточно богато углеводами, к сожалению. Такая проблема существует», - сказала собеседница НСН.
Ранее психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов Андрей Гуляев в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что причиной набора лишнего веса могут быть психологические проблемы человека.
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