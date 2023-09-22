Диетолог Королева призвала ввести в школах предмет по здоровому образу жизни
Мы все помним, что такое теорема Пифагора, а вот еще нужна информация, которая будет поддерживать наше здоровье на протяжении всей жизни, заявила НСН диетолог Королева.
Врач персонализированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН призвала обучать детей здоровому образу жизни вплоть с детского сада.
«Нужно давать образовательную программу уже с детского сада! Обязательно параллельно нужно обучать родителей. В школах надо ввести предмет по здоровому образу жизни, найти учителей, сделать программу. Мы все помним, что такое теорема Пифагора, а вот еще нужна информация, которая будет поддерживать наше здоровье на протяжении всей жизни», - сказала собеседница НСН.
Ранее диетолог Прия Тую перечислила основные ошибки родителей при кормлении детей. Специалист отметила, что родители допускают ошибку, ставя ненужные ограничения. Диетолог отметила, что вредные продукты не стоит запрещать, нужно лишь ограничить их и не забывать о сбалансированном питании. Тью посоветовала помнить о сахаре, который в избытке присутствует в детском меню. Причем это касается не только глазированных напитков или сладостей, но и полезных продуктов, например, йогуртов. Диетолог посоветовала изучать состав продуктов перед тем, как давать их детям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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