Диетолог Королева предостерегла от операций ради похудения

При хирургическом вмешательстве ради похудения риски куда выше, чем при сбрасывании веса самостоятельно с участием специалистов, заявила НСН врач-диетолог Маргарита Королева.

Врач персонализированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН рассказала об опасности хирургического вмешательства ради похудения.

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«После липосакции вес вернется, естественно, но рисков здесь существенно и кратно больше относительно самостоятельного снижения массы тела с участием специалистов. При хирургическом вмешательстве очень высокие риски. Более того, в организме нет ничего лишнего. Если убирается какая-то часть желудка, то выпадает из процесса пищеварения та зона, которая отвечает за переваривание и усвоение тех или иные компонентов пищи. Это большие дефициты витаминов и минеральных комплексов», - сказала собеседница НСН.

Ранее диетолог Прия Тую перечислила основные ошибки родителей при кормлении детей. Специалист отметила, что родители допускают ошибку, ставя ненужные ограничения. Диетолог отметила, что вредные продукты не стоит запрещать, нужно лишь ограничить их и не забывать о сбалансированном питании. Тью посоветовала помнить о сахаре, который в избытке присутствует в детском меню. Причем это касается не только глазированных напитков или сладостей, но и полезных продуктов, например, йогуртов. Диетолог посоветовала изучать состав продуктов перед тем, как давать их детям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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