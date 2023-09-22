Врач Королева: У молодежи риск умереть от ожирения выше в 12 раз

«При индексе массы тела более сорока в возрастной группе 25-30 лет смертность от заболеваний, ассоциированных с ожирением, увеличивается в 12 раз, что выше, чем у лиц этой возрастной категории с нормальной массой тела. Согласно данным ВОЗ, почти 90% больных сахарным диабетом второго типа страдают ожирением. Сочетание ожирения с гипертонией увеличивает риск смертности от мозговых инсультов в семь раз, риск развития ишемической болезни сердца - в четыре-пять раз. Комитет ВОЗ сообщает, что до 60 лет доживает примерно 60% людей с высоким индексом массы тела, до 70 лет - лишь 30%, а до 80 лет - не более 10%», - сказала собеседница НСН.

Ранее психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов Андрей Гуляев в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что причиной набора лишнего веса могут быть психологические проблемы человека.

