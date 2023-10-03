04.10.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Доллар снова по 100+. Справятся ли россияне?»

3 октября курс доллара на открытии валютных торгов превысил ₽100 впервые с 14 августа. Рубль продолжает ослабление даже после повышения ставки ЦБ и введения торговых ограничений. Напомним, что с начала 2023 года позиции российского рубля к доллару ослабли на 40%, причем котировки российской валюты слабеют к доллару и евро уже восемь месяцев подряд. В Кремле не видят поводов для беспокойства в связи с курсом рубля к доллару, нужно привыкать жить в рублевой зоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какие факторы повлияли на обвал рубля?

Какие риски существуют для российской валюты?

Сколько наличных долларов и евро осталось у россиян?

Какая динамика сегодня на фондовом рынке?

Почему доллар растет?

Какие новые меры возможны по укреплению рубля?

Участники пресс-конференции:

Заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников;

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, финансовый консультант Мария Ермилова;

Старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Сергей Голенищев;

Финансовый аналитик Владимир Левченко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

