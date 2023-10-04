«Мы ждем перемен»: Экс-министр труда Калашников процитировал Цоя

"Страна живет согласно строчке из песни Цоя "Мы ждем перемен". Россия готова к переменам, у нее огромный потенциал начать с чистого листа, быть адаптивной и приспособленной. Я уверен, что мы приспособимся. Вопрос в другом: какой ценой мы выживем? Перемены должны исходить от правительства. Никто в России не может являться субъектом перемен, кроме власти. Народ приспособится к любой власти, к любой экономической системе. Вопрос цены: насколько это будет для народа небезопасно", - сказал собеседник НСН.

Ранее Калашников заявил, что скачка цен в России не будет, так как платежеспособность населения и покупательская способность являются существенным ограничителем роста цен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

