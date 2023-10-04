Экс-министр труда Калашников: Резкого роста цен в России не будет
Резкого скачка цен не будет, но расти они продолжат, заявил в пресс-центре НСН экс-министр труда РФ Сергей Калашников.
Скачка цен в России не будет, так как платежеспособность населения и покупательская способность являются существенным ограничителем роста цен, заявил НСН заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников.
"Я думаю, что резкого роста цен не будет. Дело в том, что платежеспособность населения и покупательская способность являются существенным ограничителем роста цен. Понятно, что на истинно импортные товары цены, безусловно, будут расти и за счет логистики, и за счет курса доллара к рублю, но в этой сфере произойдет мощное, реальное импортозамещение, которое будет очень сильно ограничено именно покупательской способностью населения. Цены будут расти потому, что именно российские производители будут стараться выжать максимальную прибыль даже там, где нет импортного компонента", - сказал собеседник НСН.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что государство не будет ослаблять рубль ради роста бюджетных доходов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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