Депутат Кирьянов: 2024 год будет переломным для России
Нам нужен стабильный курс, нужно развивать экономику, использовать как можно меньше заградительных мер по ее развитию, но при этом помнить о том, что залог успеха - наша конкурентоспособность, заявил НСН депутат Кирьянов.
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что следующий год станет переломным во многих отраслях.
"Мы уверены, что 2024 год будет годом перелома. Причем, не только в экономике. Это будет год перелома в донастройке многих ключевых направлений, поэтому, принимая бюджет на ближайшую трехлетку, нам с вами надо внимательно смотреть на то, что происходит с денежно-кредитной политикой. Нам нужен стабильный, ожидаемый курс, нам нужно развивать экономику, нам нужно использовать как можно меньше заградительных мер по развитию экономики, но при этом помнить о том, что залог успеха - наша конкурентоспособность в новых, меняющихся условиях", - сказал собеседник НСН.
Ранее Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что государство не будет ослаблять рубль ради роста бюджетных доходов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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