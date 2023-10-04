Депутат Кирьянов: 2024 год будет переломным для России

"Мы уверены, что 2024 год будет годом перелома. Причем, не только в экономике. Это будет год перелома в донастройке многих ключевых направлений, поэтому, принимая бюджет на ближайшую трехлетку, нам с вами надо внимательно смотреть на то, что происходит с денежно-кредитной политикой. Нам нужен стабильный, ожидаемый курс, нам нужно развивать экономику, нам нужно использовать как можно меньше заградительных мер по развитию экономики, но при этом помнить о том, что залог успеха - наша конкурентоспособность в новых, меняющихся условиях", - сказал собеседник НСН.

Ранее Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что государство не будет ослаблять рубль ради роста бюджетных доходов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

