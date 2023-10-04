«Коснется всех!»: Брокер Голенищев назвал две причины девальвации рубля

"Сокращение экспортной выручки, валютной выручки является причиной ослабления рубля. Плюс у нас импорт вернулся к допандемийным, забытым временам. Таким образом, спрос на валюту превышает предложение, соответственно, рубль девальвируется. Кроме того, ослабление рубля происходит еще и из-за компаний, которые уходят из России. Это 80% того, что влияет на экономику. Говорить о том, что для простого россиянина все пройдет незаметно - лукавство. Мы все видим цены на автомобили, на бытовую технику", - сказал собеседник НСН.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что государство не будет ослаблять рубль ради роста бюджетных доходов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

