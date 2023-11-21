24.11.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дефицит самолетов или модернизация авиарынка? На чем будут летать россияне в 2024 году?»

Российский авиапарк столкнулся с колоссальными трудностями. Старые пассажирские самолёты изнашиваются, а новых до сих пор нет. После введения санкций со стороны США и Евросоюза в России остро встал вопрос о безопасности полетов. Речь не только о том, что «Боинги» и «Аэробусы» полностью иностранные. Самолеты, которые собирали в России, тоже сильно зависели от импорта. К концу 2023 года,по наблюдениям экспертов, вылеты рейсов стали чаще переноситься, а самолеты все чаще садятся в промежуточных аэропортах – из-за технических проблем.

Участники пресс-конференции:

заслуженный пилот России Юрий Сытник;

глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов;

основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков;

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

В каком состоянии сегодня российская авиаотрасль и авиапарк?

Почему в последнее время участились технические проблемы?

Как сказалось импортозамещение на отрасли?

Какая модернизация ожидает отрасль авиации?

На сколько подорожали билеты за 2023 году?

С какими проблемами сегодня чаще всего сталкиваются пассажиры?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



