«Не на чем лететь!»: Заслуженный пилот РФ указал на проблемы малой авиации

Небольшие конструкторские бюро не могут выйти на госуровень из-за отсутствия финансирования, отметил в эфире НСН Юрий Сытник. 

В России есть большие проблемы с малой авиацией, зачастую санавиация не может вылететь к пострадавшим из-за того, что не на чем лететь, заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник в пресс-центре НСН.

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«У нас есть регионы, где нет железных дорог, автомобильных дорог, там только авиация. Россия состоит не только из Москвы, Питера и Красноярска, об этом надо помнить. Россия - это еще десятки тысяч населенных пунктов, не связанных между собой вообще никак. Где-нибудь человек рубит топором дрова, ударил по ноге, истекает кровью, а санавиация не может прилететь, потому что просто не на чем лететь. Роженица не может родить, ребенок заболел – все к санавиации», - сказал Сытник.

Он рассказал, что небольшие конструкторские бюро не могут выйти на государственный уровень из-за отсутствия финансирования.

«Те конструкторские бюро, которые делают самолеты в гаражах, вообще не могут выйти на государственный уровень. Они же за свои деньги все это делают. У меня вот приятель сам делает самолеты, взял двигатель от ГАЗ и модернизировал. У него технология, он может делать более двух-трех десятков таких самолетов в год при финансировании, но никто же его не поддерживает», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Сытник напомнил, что большую роль в доступности авиаперевозок играет стоимость авиабилетов.

«Можно создать самолет, который будет стоить 100 тысяч, но вот летный час – это эксплуатационный показатель. Цена билета-то какая будет? Если она будет на 15-20% выше ж/д билета, то люди полетят, если на 50%, то никто не полетит», - резюмировал Сытник.

Ранее основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в пресс-центре НСН заявил, что невозможно сделать полностью импортозамещенный самолет. По его словам, это признается на уровне российских чиновников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Буров
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