«Низкие зарплаты»: Пилот заявил, что в России наблюдается нехватка авиаинженеров
Слишком низкие зарплаты не позволяют выпускникам авиационных институтов работать по специальности, отметил в эфире НСН Юрий Сытник.
В России наблюдается нехватка авиаинженеров и техников, при этом пилотов хватает, рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник в пресс-центре НСН.
«На сегодняшний день не идет и речи о нехватке пилотов. Ребята, которые заканчиваю два высших летных училища в Санкт-Петербурге и в Ульяновске, работают таксистами. Они абсолютно не нужны современной авиации, они летают 150 часов, чтоб получить квалификацию коммерческого пилота, но это неправильная практика совсем. Чтобы подготовить хорошего пилота, командира судна, нужно пять-восемь лет. Второго пилота можно готовить в течение года. На ближайшие пять лет летчиков у нас с избытком. У нас проблемы с техниками, инженерами. Низкие зарплаты не позволяют выпускникам авиационных институтов работать по специальности», - указал Сытник.
При этом, по его словам, сегодня нельзя быть на 100% уверенным, что молодые летчики способны «грамотно и безопасно» выполнять полеты.
«Та школа, которая была в СССР и в ранней России, сегодня уничтожена. Из-за рубежа что-то взяли, но не то. Сейчас нельзя быть уверенным, что молодые летчики, которые заканчивают летные училища, способны грамотно и безопасно выполнять полеты», - резюмировал он.
Ранее основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в пресс-центре НСН заявил, что невозможно сделать полностью импортозамещенный самолет. По его словам, это признается на уровне российских чиновников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru