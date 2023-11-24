Заслуженный пилот Сытник: Дефицит самолетов может начаться в России в 2024 году
Если правительство не захочет запускать российские самолеты Sukhoi Superjet New, МС-21 и Ту-204, то отрасль может столкнуться с большими проблемами, отметил в эфире НСН Юрий Сытник.
На территории России есть около тысячи иностранных самолетов, 500-600 штук из них летают, рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник в пресс-центре НСН.
«На нашей территории около тысячи иностранных самолетов. Где-то около 500 самолетов сегодня летают. Но если так будет продолжаться в 2024-2026 годах, то практически эти самолеты могут остановиться. Есть варианты, чтобы продолжить полеты этих 500-600 самолетов, плюс, наверное, что-то сделают с нашими самолетами – это Sukhoi Superjet New, МС-21, Ту-204. Но для того, чтобы запустить эти самолеты, нужно желание правительства и авиационныъх властей, чего нет до сих пор», - сказал Сытник.
Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в пресс-центре НСН рассказал, что авиаотрасль показывает положительную динамику по перевозкам на внутренних линиях в этом году, передает «Радиоточка НСН».
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