RUNAVIA: Невозможно создать полностью российский самолет
В России отсутствует производство элементной базы электроники, даже если плата будет отечественная, то элементы на ней все равно будут стоять иностранные, отметил в эфире НСН Андрей Патраков.
Невозможно сделать полностью импортозамещенный самолет, это признается на уровне российских чиновников, заявил основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в пресс-центре НСН.
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«Вот эти вот заявления, что будет 100% импортозамещение… Даже на уровне чиновников признается, что это невозможно. Если в стране у нас отсутствует производство элементной базы электроники, то даже если плата будет отечественная, то элементы на ней будут стоять не отечественные. Не может быть 100% отечественный аппарат от болта до финального изделия. Последний раз самолет, сделанный на 100% в одной стране, мог себе позволить только СССР. Это было давно, с тех пор много что изменилось», – сказал Патраков.
Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник в пресс-центре НСН рассказал, что на территории РФ есть около тысячи иностранных самолетов, а 500-600 штук из них летают, передает «Радиоточка НСН».
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