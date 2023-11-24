«Врут народу!»: Пилот призвал решить проблему «увядания» импортных самолетов

Необходимо восстановить импортные самолеты, которые есть в России, они налетали всего 15-20 тысяч км при назначенном ресурсе 50-60 тысяч, отметил в эфире НСН Юрий Сытник. 

Руководство авиационной отрасли должно признать проблему увядания импортных самолетов и решить ее, заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник в пресс-центре НСН.

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«Во-первых, руководство авиационной отрасли не признает проблему увядания импортных самолетов. Во-вторых, сейчас ничего не делается, чтобы восстановить эти самолеты, которые остались в России, и продолжать на них летать. Они налетали какие-то 15-20 тысяч километров при назначенном ресурсе 50-60 тысяч километров. Это если мы говорим о перевозке пассажиров, а так потом эти самолеты могут использоваться для перевозки грузов», - сказал Сытник.

Он отметил, что в проблемах российской авиации виновато руководство отрасли.

«Проблема есть, есть способы решения, но для того, чтобы решить что-то, нужно поменять руководство авиационной отрасли полностью, потому что от Чемезова, Мантурова и других идет сплошное вранье – врут президенту, врут народу, нам с вами», - резюмировал Сытник.

Ранее основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в пресс-центре НСН заявил, что невозможно сделать полностью импортозамещенный самолет. По его словам, это признается на уровне российских чиновников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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