«Компенсация и питание»: В объединении пассажиров призвали легализовать овербукинг
Депутаты Госдумы выступают за запрет овербукинга, но это абсолютно абсурдно, отметил в эфире НСН Илья Зотов.
Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН предложил легализовать в России овербукинг. По его словам, элементарная замена воздушного суда – это обыденность наших дней.
«У нас ряд законодателей, которые заседают в Госдуме, выступают за запрет овербукинга, но это абсолютно абсурдно. Такие предложения могут формулировать только далекие от авиации люди, поскольку элементарная замена воздушного суда – обыденность наших дней, это происходит достаточно часто. Если депутаты запретят овербукинг, то это будет означать, что пассажирам нельзя будет пересесть на другой борт. Мы выступаем за то, чтобы легализовать овербукинг, как это сделано в большинстве стран мира, для того, чтобы пассажир не оставался один на один с этой проблемой, а получил достойнейшую компенсацию, улетел бы, получил питание и так далее. В этом случае мы в законе можем отразить ту категорию граждан, которым мы не можем отказать в вылете, например, дети, люди с инвалидностью и так далее, потому что сейчас это не прописано», - сказал Зотов.
Овербукинг — это ситуация, при которой количество проданных билетов больше, чем мест в самолетах. И когда пассажиры приходят на рейс, мест зачастую хватает не всем. Также он может случиться, если компания внезапно поменяет самолет на менее вместительный: например, вместо среднемагистрального Airbus A320 с вместимостью до 180 пассажиров будет Sukhoi Superjet со 100 местами, передает «Радиоточка НСН».
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