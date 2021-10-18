В Госдуме рассказали о выделении 5,2 трлн рублей на здравоохранение
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль, что в прошлом году бюджет составил 4,4 трлн.
Бюджет на здравоохранение увеличивается, недостатка в финансировании нет, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль в пресс-центре НСН.
«Самый актуальный вопрос – это, конечно, бюджет. Он уже проводится бюджетным комитетом на 2022 год. На сегодняшний день запланировано на здравоохранение порядка 5,2 триллионов рублей. На 2020 год было 4,4 триллиона рублей, то есть, рост есть. Когда говорят о том, что снижается финансирование, это неправда», - заявил он.
Граждане зачастую пренебрегают ревакцинацией, которую необходимо проводить спустя полгода после прививки, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину
- В Подмосковье восемь человек арестовали по подозрению в подделке сертификатов о вакцинации
- Огонь зимней Олимпиады в Пекине зажжен в Олимпии. Видео
- Электронный паспорт могут запустить в трех субъектах РФ до конца 2022 года
- Продажи слабого алкоголя в РФ подскочили по сравнению с 2020 годом
- Россия сняла запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев
- Ковальчук станет генменеджером сборной РФ по хоккею на Играх-2022
- Ощутимое землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Камчатке
- В Оренбургской области семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем
- Турция допустила закупку российских истребителей Су-35 и Су-57
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru