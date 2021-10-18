В Госдуме рассказали о выделении 5,2 трлн рублей на здравоохранение

Бюджет на здравоохранение увеличивается, недостатка в финансировании нет, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль в пресс-центре НСН.

«Самый актуальный вопрос – это, конечно, бюджет. Он уже проводится бюджетным комитетом на 2022 год. На сегодняшний день запланировано на здравоохранение порядка 5,2 триллионов рублей. На 2020 год было 4,4 триллиона рублей, то есть, рост есть. Когда говорят о том, что снижается финансирование, это неправда», - заявил он.

Граждане зачастую пренебрегают ревакцинацией, которую необходимо проводить спустя полгода после прививки, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль в пресс-центре НСН.

