«От пяток до головного мозга». Врач предрёк появление новых симптомов коронавируса

Коронавирус больше всего поражает кровеносную систему, в ближайшее время не иключено появление новых симптомов заболевания, заявил врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в пресс-центре НСН.

«В основном поражается кровеносная система. А кровеносная система у нас повсюду, возьмите от пяток до головного мозга – все пронизано сосудами. Нарушается свертываемость в этих сосудах, стенки нарушаются. Соответственно, поражаются практически все органы и ткани. Не исключено, что через несколько недель или месяцев мы будем отмечать все больше и больше новых симптомов», - отметил Малышев.

Детская вакцина от коронавируса будет сохранять защитную функцию, но реактогенность препарата будет значительно меньше, ранее заявил врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в пресс-центре НСН.

