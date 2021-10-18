Инфекционист рассказал об отличиях детской вакцины от взрослой

Детская вакцина от коронавируса будет сохранять защитную функцию, но реактогенность препарата будет значительно меньше, заявил врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в пресс-центре НСН.

«Надо еще помнить, что мы набрали пока только меньше 40% взрослых, а у детей появится много вопросов. Об этом, конечно, Минздраву и научной общественности надо подумать, обсудить и дать свои рекомендации. Детская вакцина отличается тем, что там значительно меньшее количество антигена. Считается, что это будет достаточно для эффективности как иммунологической, так и эпидемиологической, то есть, защитная функция вакцины будет сохранена. Но реактогенность будет значительно меньше», - объяснил Малышев.

Первоочередные законопроекты в сфере здравоохранения – это национальный календарь прививок и реестр доноров костного мозга, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль в пресс-центре НСН ранее.

