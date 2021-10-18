Инфекционист рассказал об отличиях детской вакцины от взрослой

Профессор Николай Малышев отметил, что вакцины будут отличаться количеством антигена. 

Детская вакцина от коронавируса будет сохранять защитную функцию, но реактогенность препарата будет значительно меньше, заявил врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в пресс-центре НСН.

«Надо еще помнить, что мы набрали пока только меньше 40% взрослых, а у детей появится много вопросов. Об этом, конечно, Минздраву и научной общественности надо подумать, обсудить и дать свои рекомендации. Детская вакцина отличается тем, что там значительно меньшее количество антигена. Считается, что это будет достаточно для эффективности как иммунологической, так и эпидемиологической, то есть, защитная функция вакцины будет сохранена. Но реактогенность будет значительно меньше», - объяснил Малышев.

Первоочередные законопроекты в сфере здравоохранения – это национальный календарь прививок и реестр доноров костного мозга, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль в пресс-центре НСН ранее.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусДетиВакцина
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