В Госдуме назвали приоритетные законопроекты в сфере здравоохранения

Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что речь идет о расширении национального календаря прививок и создании реестра доноров костного мозга. 

Первоочередные законопроекты в сфере здравоохранения – это национальный календарь прививок и реестр доноров костного мозга, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль в пресс-центре НСН.

«У нас реестр доноров костного мозга – это приоритетное направление, необходимый законопроект, который нужен для оказания высокотехнологичной помощи онкобольным и людям с генетическими заболеваниями. Также закон о национальном календаре прививок: это расширение календаря, где вопрос ставится о включении прививки от ковида», - рассказал Огуль.

Бюджет на здравоохранение увеличивается, недостатка в финансировании нет, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья в пресс-центре НСН ранее.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗдравоохранениеГосдума
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