В Госдуме назвали приоритетные законопроекты в сфере здравоохранения

Первоочередные законопроекты в сфере здравоохранения – это национальный календарь прививок и реестр доноров костного мозга, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль в пресс-центре НСН.

«У нас реестр доноров костного мозга – это приоритетное направление, необходимый законопроект, который нужен для оказания высокотехнологичной помощи онкобольным и людям с генетическими заболеваниями. Также закон о национальном календаре прививок: это расширение календаря, где вопрос ставится о включении прививки от ковида», - рассказал Огуль.

Бюджет на здравоохранение увеличивается, недостатка в финансировании нет, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья в пресс-центре НСН ранее.

